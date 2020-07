Edingsesteenweg (N285) vanaf woensdag weer open in beide richtingen Wim De Smet

10u45 12 Asse De werken aan de Edingsesteenweg (N285) in Asse worden deze week tijdelijk stopgezet. De rijweg is vanaf woensdag opnieuw open in beide richtingen. De werkzaamheden hervatten begin augustus.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte begin vorige maand met de heraanleg van de fietspaden langs de Edingsesteenweg, tussen de rotonde in Ternat en het Atheneum Vijverbeek in Asse. Normaal had de aannemer de fietspaden langs beide kanten van de steenweg moeten hersteld hebben, maar de werken liepen vertraging op. De fietspaden richting Asse worden deze week nog afgewerkt. Na het bouwverlof, vanaf begin augustus, hervat de aannemer de werken aan de fietspaden aan de andere kant van de gewestweg. “Deze week werkt de aannemer de fietspaden af in de richting van Asse-centrum”, meldt AWV. “Op woensdag 8 juli wordt de Edingsesteenweg opnieuw opengesteld. Het verkeer in beide richtingen rijdt dan opnieuw zoals voorheen op de Edingsesteenweg. De fietsers richting Asse kunnen al gebruik maken van de nieuwe fietspaden, richting Ternat moet je nog tijdelijk over het oude fietspad.”

Vanaf begin augustus hervat de aannemer de werken aan de fietspaden in de richting van Ternat. Vanaf dan tot het einde van de werken wordt de Edingsesteenweg opnieuw afgesloten in de richting van Asse. Auto’s richting Asse worden omgeleid via de Essenestraat naar de Brusselbaan/Gentsesteenweg (N9) om zo het centrum van Asse te bereiken. Voor fietsers wordt een kortere omleiding voorzien via Louwijn. Het verkeer vanuit Asse richting Ternat kan wel gebruik maken van de Edingsesteenweg.