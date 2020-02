Echtgenoot verkoopster geeft koper slag na online-discussie: geen straf Wouter Hertogs

26 februari 2020

15u03 0 Asse Een man uit Molenbeek is zonder straf weggekomen voor slagen en verwondingen. Zijn vrouw had tijdens een verkoop op de website ‘tweedehands.be’ een discussie gekregen met een mogelijke koper. Hierna zocht de man de koper thuis op en verkocht hem een vuistslag.

De vrouw van N.F. had in oktober 2018 op de site tweedehands.be een artikel te koop aangeboden. Een potentiële koper bood zich aan, maar de twee raakten via de chatfunctie in een discussie verwikkeld. Hierop noemde de man haar een hoer. Haar echtgenoot pikte dit niet en ging prompt naar het huis van de koper in Asse. Daar trakteerde hij de man op een vuistslag. “Ook al zijn de gebruikte bewoordingen niet goed te praten, beklaagde had zijn emoties onder controle moeten houden”, aldus het parket vorige maand bij de behandeling van de zaak. Daarom werd een onbepaalde celstraf met uitstel gevorderd. Zelf vroeg hij om een werkstraf. De rechter ging nog een stap verder en gaf hem de opschorting. “Ik begrijp waarom meneer verhaal is gaan halen maar dat geeft hem nog niet het recht om fysiek agressief te worden”, klonk het in het vonnis, “maar gezien zijn blanco strafregister verleen ik hem de gunst van de opschorting.”