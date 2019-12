Dvd’s lenen in bibliotheek is voortaan gratis WDS

20 december 2019

15u25 0 Asse De bibliotheek van Asse gaat vanaf volgend jaar de dvd’s gratis uitlenen.

De bib zet het nieuwe jaar goed in want vanaf januari kunnen inwoners er gratis een dvd lenen. Het ‘leengeld’ van een halve euro wordt afgeschaft. Films en tv-series worden vandaag vaak gedownload of gestreamd. Maar mensen die thuis geen internet hebben, kunnen daar geen gebruik van maken. Omdat de bib ook een belangrijke sociale functie heeft, werd daarom beslist om het uitlenen gratis te maken. “Door het gratis maken van de uitleen van dvd’s verbeteren we onze dienstverlening voor iedereen. We hopen zo meer inwoners van Asse een fijne filmavond te bezorgen”, meldt schepen Geert Heyvaert.