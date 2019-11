Drukke Nieuwstraat wordt (alweer) een halve dag afgesloten WDS

08 november 2019

12u15 8 Asse De Nieuwstraat (N285) in Asse gaat zaterdagochtend gedurende enkele uren dicht voor herstellingswerken.

De firma GKW gaat, in opdracht van waterleverancier Farys, een dringende herstelling uitvoeren aan een waterlek, ter hoogte van huisnummer 51. De werken zullen enkele uren in beslag nemen. Tijdens de werken geldt in de Nieuwstraat eenrichtingsverkeer in de richting van Ternat, tussen de Bloklaan en het Muurveld. Automobilisten die richting Asse rijden, moeten een omleiding volgen via het Muurveld en de Bloklaan.