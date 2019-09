Domein van Kaat Tilley heeft nieuwe eigenaar én nieuwe toekomst: “Historische Campomolen wordt in ere hersteld” Wim De Smet

03 september 2019

12u35 0 Asse Het feeërieke domein van de Campomolen in Asbeek, dat vroeger eigendom was van modeontwerpster Kaat Tilley, heeft een nieuwe eigenaar én een nieuwe toekomst. De molengebouwen worden in ere hersteld en het domein zelf wordt het decor van Studio Campo, een vzw die kunstzinnige projecten organiseert in een groene omgeving.

De Campomolen in Asbeek geniet de status van beschermd monument. De oudste delen van het gebouw dateren van 1160, de rest van de hoeve en de molen werden in de zeventiende en achttiende eeuw gebouwd. Het groene domein van 4 hectare was jarenlang de woonplaats van Kaat Tilley. Na haar onverwachte dood, in de zomer van 2012, beheerden dochters Rebecca en Epiphany nog een tijdlang het domein. Maar uiteindelijk beslisten zij om het landgoed te verkopen aan ondernemer Stijn Lenaerts uit Hekelgem.

Door die verkoop krijgt de historische site een nieuwe toekomst. Onder impuls van Jordi De Coster (41) uit Hekelgem en Cloë Mannaert (40) uit Asse werd de vzw Studio Campo opgericht. “Het is de bedoeling dat de oude gebouwen, op middellange termijn, in ere worden hersteld”, vertellen Jordi en Cloë. “Vroeger liep de Asbeek dwars door het gebouw zodat het water de molen aandreef. De beek werd vroeger al verlegd, maar in de toekomst wordt alles weer zoals vroeger.”

Pottenbakken

Studio Campo wil, in afwachting van definitieve verbouwingen, intussen het domein gebruiken om er enkele kunstzinnige maar ook groene activiteiten te organiseren. “Zo starten we eerstdaags met een cursus pottenbakken”, vertelt Cloë. “De voormalige paardenstallen worden ingericht als pottenbakkersatelier en er komen ook twee bakovens. Tijdens de vakantiemaanden gaan we hier kinderkampen organiseren. En vanaf volgend jaar willen we ook teambuilding voor bedrijven opstarten, boordevol survival en avontuur. Ook privé-feestjes en workshops kunnen hier georganiseerd worden.”

Daarnaast wil Studio Campo ook een maandelijks evenement organiseren. “Dat kan een optredentje zijn of een after-work-drink. We richten ons vooral op gezinnen. En er zijn ook concrete plannen om hier een lokale boerenmarkt te organiseren.”

Vijvers

De plechtige opening van Studio Campo heeft plaats op zaterdag 21 september. “De mensen kunnen hier dan vanaf 16 uur terecht voor een rondleiding op het domein”, vertelt Jordi. “Dit is een mooie, historische site. Naast de statige molengebouwen bevinden zich achteraan op het domein ook twee grote vijvers. Die werden vroeger gebruikt om de molen aan te drijven als het water in de Asbeek te laag stond. Wie het allemaal van dichtbij eens wil bekijken, is welkom op 21 september. We trakteren de bezoekers op een aperitiefje en er staan ook twee optredens gepland.”