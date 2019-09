Domein Kaat Tilley heet voortaan Studio Campo WDS

22 september 2019

Een dag nadat Kaat Tilley 60 jaar zou geworden zijn, werd haar domein in Asbeek officieel heropend als Studio Campo. De naam Campo verwijst naar de historische watermolen op het domein. De organisatoren hadden voor hapjes en drankjes gezorgd. De bezoekers konden in alle vrijheid het domein en de oude hoeve van Tilley ontdekken. Volgende week al start in Studio Campo een pottenbakkerscursus. Later op het jaar staan er nog verschillende avonturenkampjes voor kinderen op het programma.