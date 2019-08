Dieven breken leegstaande woning binnen van bejaard koppel dat dood werd teruggevonden WDS

19 augustus 2019

14u25 0 Asse Dieven hebben het voorbije weekend ingebroken in de woning van een bejaard koppel dat vrijdag dood werd aangetroffen.

De daders forceerden de achterdeur van de woning en doorzochten alle kamers. Kasten en lades werden opengetrokken en doorzocht.

De inbraak werd ontdekt nadat een buur een verdachte wagen had gesignaleerd. Hij alarmeerde de politie. Toen de inspecteurs bij de woning aankwamen, waren de inbrekers al gevlucht. Het is niet duidelijk of ze iets buit hebben gemaakt.

De lichamen van het bejaarde koppel werden vrijdag aangetroffen in de woning. De slachtoffers bleken drie weken voordien al overleden.