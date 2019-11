Dievegge ziet ‘rok’ verbeurdverklaard WHW

04 november 2019

17u02 0 Asse Een Roemeense vrouw is veroordeeld tot 9 maanden cel voor een mislukte diefstal in een Colruyt-filiaal in Asse. De vrouw verstopte haar buit in een speciaal ontworpen rok maar toch kon ze gevat worden. De rok werd verbeurdverklaard.

Op 1 augustus kwam de vrouw samen met twee mannen en een kind de winkel binnen. Ze haalde verschillende condooms en glijmiddel uit de rekken en liet deze ‘verdwijnen’ in haar rok. Dat was een zogenaamde dieveggerok, die dubbel gevouwen onder de gewone rok gedragen wordt. Een winkeldetective had haar trucje doorzien en hield haar voorbij de kassa staande. Dit was niet naar haar zin en ze begon in het wilde weg te slaan, terwijl de twee mannen en het kind wegvluchtten. De vrouw werd veroordeeld voor weerspannigheid en poging diefstal.