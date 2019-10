Deze tank bevat 85 miljoen glazen drinkwater: Farys opent indrukwekkend waterreservoir Wim De Smet

20 oktober 2019

14u15 3 Asse Watermaatschappij Farys heeft in Asse zondagmiddag een indrukwekkend waterreservoir geopend. In dit reservoir wordt 17 miljoen liter drinkwater opgeslagen. Vanaf volgend jaar wordt naast het huidige reservoir nog een tweede exemplaar gebouwd. Kostprijs van beide projecten: 13,5 miljoen euro.

Het nieuwe drinkwaterreservoir werd gebouwd langs de drukke Gentsesteenweg (N9) in Asse-ter-Heide. Het nieuwe bouwwerk heeft een diameter van 38 meter en staat 11 meter boven de grond. Ondergronds wordt nog eens 5 meter aan diepte ingenomen. “Deze locatie was de best mogelijke omwille van de hoge ligging van Asse”, zegt algemeen directeur Marleen Porto-Carrero van Farys. “We zitten hier 90 meter boven de zeespiegel. Bij het ontwerp en de bouw hebben we ook veel aandacht besteed aan de integratie in de omgeving. Zo hebben we een omhullende structuur, bekleed met klimplanten, rond het reservoir gebouwd. Er wordt ook een zuivere groenzone aangelegd. En de roestkleurige stalen afsluiting van 3 meter hoog geeft ook een doorkijk naar het mooie landschap achteraan.”

Piek waterverbruik

Het drinkwaterreservoir heeft verschillende functies, zo weet de directeur. “Eerst en vooral dient dit reservoir voor extra opslag. Als het waterverbruik piekt, in de zomer bijvoorbeeld, dan kunnen we die pieken opvangen dankzij 17 miljoen liter water die we hier ter beschikking hebben.”

Maar het reservoir is ook een expansievat. “Als er drukschommelingen of drukgolven ontstaan door het uitvallen van een pomp, dan kan dit expansievat de schommelingen opvangen. En het reservoir verbetert ten slotte ook het energieverbruik. Want door de aansturing van het waterpeil in dit reservoir, zorgen we er voor dat de andere pompinstallaties in ons gebied beter functioneren.”

Het water dat u straks uit de kraan ziet lopen, is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit het reservoir in Asse. “Zeker in de streek rond Asse is dat geval”, vertelt Porto-Carrero. “Mogelijk is dat ook de reden waarom zo veel buurtbewoners vandaag een kijkje komen nemen. We hebben ook de indruk dat onze buren deze installatie best wel oké vinden. Mensen kwamen me vertellen dat ze liever een waterreservoir hier krijgen dan alweer een groot appartementsblok.”

13,5 miljoen euro

Farys plant ook nog de bouw van een tweede, gelijkaardig waterreservoir. “De omgevingsvergunning voor het tweede reservoir werd intussen afgeleverd”, luidt het. “Het pas geopende waterreservoir heeft 9,5 miljoen euro gekost. In dat bedrag zit ook de aankoop van de terreinen en de pompinstallatie. Voor het tweede reservoir voorzien we een budget van nog eens 4 miljoen euro.”