Delhaize neemt oude HLN-redactie in Kobbegem in gebruik als nieuw hoofdkantoor Tom Vierendeels

09 oktober 2020

19u38 0 Asse Delhaize gaat deze maand alle ondersteunende diensten uit Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht verhuizen naar het gebouw in Kobbegem waarin De Persgroep Publishing gevestigd was. Die laatste verliet Asse en trok naar een gloednieuw gebouw in Antwerpen na de samensmelting tot News City met de redactie van VTM Nieuws. Delhaize heeft ook een gigantisch distributiecentrum aan de achterzijde. Naam van het nieuwe hoofdkwartier: Delhaize Valley.

“Alle ondersteunende diensten samenbrengen om zo efficiënter en creatiever samen te werken, dat was de ambitie van de verhuis”, laat Delhaize weten. “En dat wordt vanaf nu de realiteit. Begin oktober verhuizen de ondersteunende diensten van Delhaize die voorheen gevestigd waren in Osseghem en Anderlecht definitief naar Kobbegem en dit in verschillende golven. Op die manier komen alle diensten nu fysiek samen op één site, die Delhaize Valley heet.”

“Als gemeentebestuur zijn we zeer blij om één van de grootste werkgevers van België met zijn hoofdzetel in onze gemeente gelokaliseerd te hebben”, vertelt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) die ook aanwezig was bij de openng. “Meteen krijgen we ook een gepaste en mooie invulling van de verlaten site van De Persgroep. We wensen Delhaize in Asse, maar ook ver daarbuiten, alle succes toe.”

(Lees verder onder de foto)

3.500 personeelsleden verhuizen

Delhaize wil zijn organisatie en activiteiten voortdurend efficiënter maken om haar klanten zo nog beter te kunnen bedienen. “Het voormalige gebouw van De Persgroep biedt een unieke kans om alle activiteiten van de ondersteunende diensten binnen Delhaize te centraliseren”, was het standpunt van Delhaize. “Op dit moment omvat de site in Zellik al de logistieke activiteiten, evenals het aankoop- en kwaliteitsdepartement van Delhaize. Vanaf begin oktober zullen zij het gezelschap krijgen van 900 collega’s uit de andere ondersteunende diensten zoals marketing, HR, IT, Technical, Legal, Corporate Affairs, Finance en alle andere diensten. Ook de medewerkers die nu in het kantoor op de Square Marie Curie in Anderlecht werken zullen hen vervoegen. Dit brengt het totaal op 3.500 Delhaize medwerkers op één en dezelfde site.”

Connect@work

De nieuwe gebouwen van Delhaize zijn ontworpen op basis van het connect@work concept. Naast de ‘klassieke’ werkplek zijn er in de gebouwen nieuwe soorten werkplekken aangepast aan verschillende activiteiten gaande van vergaderen, werken in projectteams tot geconcentreerd werk in stilte-ruimtes. Delhaize zet zo in op een hedendaagse en aangepaste werkomgeving. Op die manier kunnen werknemers, wanneer de situatie rond covid-19 het toelaat, gemakkelijk vergaderen per team, afdeling of project.

(Lees verder onder de foto)

Duurzaamheid staat centraal

“Net zoals in onze winkels staat duurzaamheid centraal in de nieuwe hoofdzetel”, gaat het verder. “Het gebouw dateert van 1992 en kreeg een grondige make-over. Om CO2 neutraliteit te bereiken wordt groene energie gebruikt. Er wordt geen beroep meer gedaan op fossiele brandstoffen (aardgas of diesel), maar warmtepompen verwarmen het gebouw. Het ventilatiesysteem werd volledig vernieuwd en wordt gestuurd in functie van het reëele gebruik van de ruimtes, deze nieuwe installatie levert niet enkel schone en verse lucht voor onze medewerkers, maar zorgt voor een daling van het energieverbruik en de CO2 uitstoot. De verlichting werd vervangen door LED verlichting om Delhaize’s voetafdruk verder te verkleinen. Ook werden er nieuwe laadpalen voor elektrische wagens geïnstalleerd.”

Mobiliteit op de site

De voorbije maanden werden door de gemeente Asse al heel wat veranderingen doorgevoerd om de gehele site zowel voor voetgangers, fietsers als automobilisten veiliger te maken. Zo geldt op de gehele site een straat-parkeerverbod en is de maximumsnelheid herleid tot 30 km/u. Er werden nieuwe fiets-en voetpaden aangelegd, nieuwe oversteekplaatsen gecreëerd en de nodige signalisatie werd aangebracht. Tenslotte werd een eenrichtingslus ingevoerd om plek te maken voor veilige fiets- voet- en oversteekplaatsen en werden maatregelen genomen om sluipverkeer te verminderen.