De Lijn stuurt ‘feestbus’ op de baan tijdens oudejaarsnacht tussen Brussel en Aalst WDS

23 december 2019

13u10 3 Asse De Lijn laat tijdens oudejaarsavond bussen rijden op de lijn 214, Aalst-Asse-Brussel. Feestvierders kunnen zo probleemloos naar huis geraken.

De dienstregeling van De Lijn sluit naadloos aan bij de laatste ritten van de gewone lijn 214 op 31 december en bij de eerste ritten van deze lijn op 1 januari. Op die manier is er een continue dienstverlening gedurende de hele nacht.

Wie gebruik wil maken van de ‘feestbus’ kan via sms een oudejaarsnachtticket kopen. Zo’n ticket kost 4 euro en geldt voor de reis heen en terug. Wie ‘Event’ sms’t naar 4884, heeft een ticket op zak.

Het oudejaarsnachtticket is ook te koop in de Lijnwinkels. Dit ticket staat op een elektronische kaart. Gebruikers moeten de kaart inscannen bij elke op- of overstap.