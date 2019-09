De Lijn krijgt geen vergunning voor renovatie stelplaats en moet nieuwe locatie zoeken Wim De Smet

23 september 2019

14u30 3 Asse De directie van De Lijn krijgt geen toelating om de huidige stelplaats in Asse te vernieuwen en uit te breiden. De Lijn gaat in beroep tegen de beslissing maar start intussen een zoektocht naar een nieuwe locatie voor de stelplaats.

Vanuit de stelplaats van De Lijn in Asse, vlak bij het station, vertrekken elke dag twintig bussen die het openbaar vervoer, hoofdzakelijk tussen Aalst en Brussel, verzorgen. Het huidige gebouw dateert van 1999 maar De Lijn diende in het voorjaar een nieuwe aanvraag in om de accommodatie te renoveren en uit te breiden. Het gemeentebestuur ziet die vernieuwing echter niet zitten en weigert een vergunning uit te reiken. “We hebben voor de hele stationsbuurt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld en een stelplaats is in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “We willen op deze plaats vooral woningen en diensten een onderkomen geven. Het gaat dus eigenlijk om wooninbreiding. De Lijn wilde de stelplaats uitbreiden met een aparte garage en een tankstation. Dat kunnen we hier niet toelaten.”

Asphaltco-site

Volgens Van Elsen had De Lijn enkele jaren geleden al de mogelijkheid om uit te wijken naar de Asphaltco-site. “Er waren toen plannen maar De Lijn zelf is blijven treuzelen en intussen is de kans verkeken. Het parket en de politie zullen er nu een nieuw gebouw rechttrekken. Voor De Lijn is er nog altijd de mogelijkheid om te verhuizen naar de industriezone in Mollem. In de toekomst wordt die industriezone nog uitgebreid. Voor De Lijn zou dat een ideale locatie zijn. Maar uiteraard kunnen wij alleen maar de suggestie doen. Het is uiteindelijk de directie van De Lijn die de knoop moet doorhakken.”

Bovendien gaat de spooroverweg aan het station op termijn ook dicht, meent Van Elsen. “De sluiting van de overweg is nog niet voor morgen, maar die plannen werden intussen wel al goedgekeurd, samen met Infrabel en de NMBS. Als de sluiting een feit is, zal de stelplaats ook niet langer goed bereikbaar zijn. Bovendien willen we binnen de nieuwe rondweg zo weinig mogelijk vervoer genereren. De stelplaats kan hier nog wel even blijven maar op termijn moet er sowieso een andere locatie gezocht worden.”

In beroep

Bij De Lijn gaat men nu op zoek naar een nieuwe locatie. “Op dit moment loopt er een herlokalisatieproject waarvoor al de nodige budgetten zijn vrijgemaakt”, meldt woordvoerster Sonja Loos van De Lijn. “We gaan wel in beroep tegen de weigering van de gemeente voor onze verbouwing. Door die beroepsprocedure kopen we extra tijd om in alle rust en sereniteit een nieuwe locatie te vinden. We zullen daarover ook samenzitten met het gemeentebestuur.”