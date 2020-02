De Gilde strikt Jelle Cleymans voor 20ste muziekkamp WDS

14 februari 2020

Harmonie De Gilde uit Asse organiseert midden augustus het jaarlijkse muziekkamp. De muzikanten kunnen dit jaar samenwerken met Jelle Cleymans.

De Gilde organiseert het muziekkamp al voor de twintigste keer. De organisatie mikt op muzikanten tussen 5 en 18 jaar die in de initiatieklas notenleer zitten of een instrument bespelen. Ook jonge muzikanten die nog geen instrument bespelen zijn welkom. Zij krijgen een plaatsje in de percussiegroep.

Omdat het om een jubileumeditie gaat, wist De Gilde dit jaar Jelle Cleymans te strikken als gastmuzikant. Tijdens een feestelijk slotconcert wordt hij live begeleid door de muzikanten van De Gildejeugd.

Het 20ste muziekkamp heeft plaats van 16 tot 23 augustus 2020 in Vormingscentrum Malle. Wie zin heeft om mee te gaan, kan een mailtje sturen naar muziekkamp@degilde.be.