De Gilde brengt Oudejaarsconcert (en schenkt opbrengst aan goed doel) WDS

04 december 2019

16u10 0 Asse Harmonie De Gilde brengt op 29 december het jaarlijkse Oudejaarsconcert in de cultuurzaal Oud Gasthuis in Asse.

Zowel de Gildejeugd, onder leiding van Lieve Drop als de harmonie De Gilde, onder leiding van Pieter Vandermeiren, brengen een feestelijk en gevarieerd programma met muziek van onder meer John Powell, Giuseppe Verdi, Elton John en Johan Strauss. Lode Smeets soleert op trombone ‘Colors’ van Bert Appermont.

De opbrengst van het concert gaat naar TOPAZ, een dagcentrum in Wemmel voor mensen met een levensbedreigende ziekte.

Het oudejaarsconcert begint om 18.30 uur. Tickets kosten 15 euro en kunnen online gereserveerd worden via www.degilde.be of via een e-mail naar info@degilde.be.