De ‘buitenspeelkaart’ toont alle plekjes om te spelen en te ravotten: “Dit is beter dan achter computer zitten” Wim De Smet

10 september 2019

11u10 2 Asse De leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Springplank mochten vanmorgen in primeur kennis maken met de ‘buitenspeelkaart’. Die kaart toont alle speelplekken in Asse waar kinderen terecht kunnen om zich uit te leven.

“Er zijn in onze gemeente veel speelplekken, maar niet iedereen weet die te vinden”, zegt schepen van Onderwijs en Jeugd Joris Van den Cruijce (N-VA). “Daarom ontstond het idee om een vrolijke buitenspeelkaart te maken voor al onze kinderen. Op de kaarten vinden ze een overzicht van de speelterreinen, picknickplekken en pleintjes. We willen niet alleen de kinderen maar ook ouders prikkelen om plekjes in onze gemeente te bezoeken waar ze voordien nog nooit zijn geweest. Het gaat om ontelbaar veel plekjes. Niet alleen de speelpleintjes zijn fijn voor de kinderen, maar Asse telt ook veel andere mooie stukjes natuur waar het plezant is om rond te lopen.”

De buitenspeelkaart wordt vanaf volgende week verspreid in alle kleuter- en lagere scholen. De gemeente liet 3.600 kaarten maken. “De kaart is ook verkrijgbaar in het gemeentehuis, het Huis van het Kind, het cultuurcentrum, de jeugddienst en de bibliotheek in Zellik”, luidt het. “Wie ze liever online bekijkt, kan terecht op de gemeentelijke website.”

De buitenspeelkaart maakt ook deel uit van het ‘speelweefselplan’ waar Van den Cruijce zijn schouders onderzet. “We willen een beter zicht krijgen waar we nog nieuwe speelplekken kunnen aanleggen”, luidt het. “En we moeten ook voor een veilige verbinding zorgen tussen die plekken. In Asse is bijna 1 inwoner op 4 jonger dan 17 jaar. En met bijna 40 procent aan appartementen in onze gemeente is open ruimte ook een heel belangrijk gegeven geworden.”

Liedje

De leerlingen van De Springplank reageerden vanmorgen alvast enthousiast op de lancering van de kaart. Van den Cruijce had zijn collega-gemeenteraadsvoorzitter Johan De Rop meegebracht om er samen een liedje te zingen. De directie is alvast in de wolken. “We zitten met een generatie kinderen die opgegroeid is met de gsm en de computer”, zegt directrice Ingrid Therssen. “De buitenspeelkaart biedt een mooi overzicht van plekjes waar ze ook buiten kunnen spelen. Als het aanbod pleintjes vergroot, kunnen we kinderen ook sneller stimuleren om buiten plezier te maken. Zo hoeven ze niet altijd achter hun computer te zitten.”