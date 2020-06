Crèche maakt plaats voor nieuwe campus voor kunstenacademie August De Boeck op hoek N9 en Weversstraat Wim De Smet

12 juni 2020

16u00 8 Asse Het gemeentebestuur van Asse gaat een nieuwe campus voor de kunstenacademie August De Boeck bouwen. De nieuwe campus verrijst op de plaats waar nu nog de kindercrèche en het medisch onderzoekscentrum zijn gevestigd, op de hoek van de Weversstraat (N9) en de Spiegelstraat.

De site waar de nieuwe kunstenacademie wordt gebouwd, kwam twee maanden geleden in handen van het gemeentebestuur. Voordien was het domein, inclusief de beschermde Zwartzusterskapel, eigendom van het aartsbisdom. Asse telde 1,6 miljoen euro neer voor de aankoop. Toen al had de bestuursploeg van CD&V en N-VA plannen om op deze plaats een nieuwe academie te bouwen.

“Onze kunstenacademie August De Boeck telt vandaag 1.302 leerlingen in de vestiging in Asse alleen”, vertelt onderwijsschepen Joris Van den Cruijce (N-VA). “Tellen we de afdelingen in Ternat, Affligem, Opwijk en Merchtem erbij, dan klokken we af op meer dan 2.000 leerlingen. Onze academie is dus een van de grootste van de hele regio.”

Plaatsgebrek

Het probleem met de hoofdzetel van de academie in Asse was plaatsgebrek. “Het huidige academiegebouw in de Neerstraat voldoet al lang niet meer aan de hedendaagse normen en is ook veel te klein”, luidt het. “De leerlingen moeten daarom uitwijken naar andere locaties, onder meer op de Asphaltco-site, in de scholen in Walfergem en de Nieuwstraat en in de kapel van de Zwartzusters. Een oplossing drong zich al langer op en hebben we nu dus gevonden op de bisdomsite.”

De nieuwe kunstencampus komt op de plaats van de leegstaande kindercrèche in de Spiegelstraat en op de site van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en het medisch onderzoekscentrum. “Die gebouwen gaan we afbreken om plaats te maken voor een nieuwe campus”, vervolg Van den Cruijce. “Het ontwerp voor het nieuwe gebouw wordt opgemaakt in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed. We willen dat het beschermde Zwartzusterklooster netjes aansluit op het nieuwe academiegebouw.”

5 tot 6 miljoen

De kostprijs van het nieuwe bouwproject wordt geraamd op 5 tot 6 miljoen euro. Vijf architectenbureaus zullen geselecteerd worden om een ontwerp te maken. “We willen de architect in november aanstellen en een jaar later moeten de plannen klaar zijn. De nieuwe kunstenacademie moet ten laatste in 2023 gerealiseerd zijn.”

De gemeente wil de activiteiten van de academie ook nauwer betrekken bij het cultureel centrum en bij kleinkunstencentrum ’t Smiske. “We willen hier eigenlijk een kunstensite creëren. Naast het cultuurcentrum, de bibliotheek, het Oud Gasthuis en het erfgoedmuseum gaan we ook de toneelverenigingen en de harmonie betrekken bij onze bouwplannen. De nieuwe academie mag niet alleen een meerwaarde in bakstenen betekenen, maar moet ook de kunstenaars letterlijk samenbrengen.”