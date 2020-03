Coronavirus treft ook fuiven: Asse blaast events in 't Jass af Wim De Smet

13u00 17 Asse Burgemeester Koen Van Elsen van Asse blaast alle fuiven op zijn grondgebied af, om te beginnen tot het einde van de maand.

Van Elsen neemt die beslissing na het veiligheidsoverleg dat vanochtend plaatsvond. Nu zaterdag zou normaal de fuif ‘Flight into the Night’ plaatsvinden die georganiseerd wordt door de leerlingen van de Sint-Martinusscholen. En volgende week had studentenclub Moeder Hopland de jaarlijkse Cocktailparty gepland. Die evenementen mogen dus niet doorgaan.