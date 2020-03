Coronavirus: alle tests in OLV-ziekenhuis Asse voorlopig negatief Wim De Smet

02 maart 2020

13u30 8 Asse Het OLV-ziekenhuis in Asse kreeg vandaag enkele tientallen mensen over de vloer die zich lieten testen op mogelijke besmetting met het coronavirus. Alle tests bleken negatief.

Na de krokusvakantie laten heel wat mensen, vooral vakantiegangers, zich testen op het coronavirus. “In enkele gevallen hebben we een test afgenomen maar alle resultaten bleken negatief”, zegt woordvoerder Chris Van Raemdonck van het OLV. “Elke dag zitten we samen met de spoeddienst, de pneumologen en het labo om de situatie op te volgen. Mocht iemand toch positief testen, dan zijn we klaar om hem of haar op te vangen. We beschikken over de nodige afgesloten ruimtes voor die mensen. Nadien zullen we hen wel doorsturen naar een referentiecentrum. We blijven dus wel heel alert. Als er mensen positief testen, zullen we dan ook snel communiceren.”

Volgens het ziekenhuis is het wel drukker dan anders. “Maar van een overrompeling is geen sprake”, luidt het. “We merken dat veel patiënten de richtlijnen van de overheid volgen. Ze nemen dan eerst telefonisch contact op met hun huisarts. Wie niet op vakantie was in de getroffen gebieden, hoeft ook niet nodeloos de wachtzalen van huisartsen of spoeddiensten te bevolken.”