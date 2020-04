Coronacrisis bedreigt ook Hopduvelfeesten: “Kans dat het doorgaat is heel klein” Wim De Smet

08 april 2020

15u30 0 Asse De maatregelen om de coronacrisis in te dijken, bedreigen ook de tweejaarlijkse Hopduvelfeesten. De organisatoren gaan er van uit dat de nationale veiligheidsraad vrijdag een streep trekt door grote evenementen. De Hopduvelfeesten zouden dit jaar voor de 20ste keer plaatsvinden. Er stonden optredens gepland van onder meer Like Me en Soulsister.

Helemaal zeker is het nog niet maar de kans is groot dat de Hopduvelfeesten, gepland voor het tweede weekend van september, afgeblazen worden. “We willen dolgraag dat de Hopduvel doorgaat, maar we beseffen goed hoe moeilijk dat straks wordt”, zegt cultuurschepen Geert Heyvaert (CD&V). “De Hopduvel is ons grootste culturele evenement en iedere twee jaar lokt het duizenden mensen naar ons centrum. Eerder beslisten we al om alle evenementen die voor einde mei in onze gebouwen stonden gepland, te schrappen. We wachten nu op de aanbevelingen van de nationale veiligheidsraad. We willen als gemeente niet strenger optreden dan de federale overheid.”

De Hopduvelfeesten vormen om de twee jaar een trekpleister voor Asse. Naast de traditionele Hopduvelstoet staan er ook tientallen optredens en nevenactiviteiten op de agenda. Het gemeentebestuur maakt 30.000 euro vrij voor de organisatie van de feesten. Het organisatiecomité vindt daar bovenop nog eens 100.000 euro aan sponsoring. Als de Hopduvel wordt afgeblazen betekent dat ook voor de organisatoren een zware klap. “We hebben weinig kans”, zegt programmator Joeri Van Mulders. “Als de veiligheidsraad deze week beslist om Werchter en Tomorrowland te schrappen, dan volgen de minder grote festivals, zoals het onze, wel vanzelf. Maar goed, we kijken voorlopig de kat uit de boom.”

Volgens Joeri Van Mulders zou het een goed plan zijn om alle optredens gewoon te verschuiven naar volgend jaar. “En dan heb ik het niet alleen over de Hopduvel maar over alle evenementen”, vertelt hij. “De meeste artiesten vinden dat ook een goed idee. Iedereen bewaart zijn engagement en de artiesten zelf zijn voor volgend jaar al zeker van hun inkomsten.”

Woordvoerder Pieter De Proost van het organisatiecomité vreest ook voor een schrapping. “Stel nu dat de overheid een streep trekt door alle zomerevents, dan kan het gebeuren dat alles naar september wordt verschoven”, bedenkt hij. “Maar we mogen het ons niet riskeren dat de Hopduvel samenvalt met pakweg de Beker van België of de Memorial Van Damme. Wij hebben ook inkomsten nodig van onze drank- en ticketverkoop. In dat geval wordt het allemaal wel heel moeilijk.”