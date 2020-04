Containerpark alleen bereikbaar na afspraak: “Geen files dus goed systeem” Wim De Smet

07 april 2020

11u00 6 Asse Terwijl op de meeste plaatsen lange files ontstonden bij de heropening van de recyclageparken, verloopt in Asse alles gestroomlijnd. De inwoners moesten vooraf een afspraak maken. “En die aanpak doet het heel goed”, zegt milieuambtenaar Ben Michiels.

Het recyclagepark in de Putberg in Asse heropende vanochtend om 8 uur de deuren. Asse beheert het recyclagepark zelf en doet dus geen beroep op een afvalintercommunale.

Lange rijen wachtenden werden er verwacht, maar uiteindelijk verliep alles heel vlotjes. “De mensen moesten vooraf een afspraak maken zodat we hier geen toestroom krijgen”, zegt Ben Michiels. “We laten 10 mensen per uur langskomen. En maximum 4 mensen worden tegelijk in het containerpark toegelaten. Aan de straat vooraan staat een gemeenschapswacht die de namen controleert. Wie geen afspraak heeft, wordt meteen terug naar huis gestuurd.”

De inwoners mogen ook alleen met de bankkaart betalen. “Ook dat deden we om alles veel vlotter te laten verlopen en om de veiligheid te waarborgen”, luidt het. “Enige probleem: onze terminal viel een halfuur uit waardoor we toch nog eventjes in de problemen kwamen. Maar dit systeem, waarbij de mensen op afspraak komen, werkt echt feilloos. Onze beleidsmakers moeten misschien eens onderzoeken of we deze regeling niet permanent kunnen handhaven. Voor de mensen is het ook handig. Want zij moeten nooit meer aanschuiven.”

De heropening van de recyclageparken is alvast goed nieuws voor de milieudienst. “We deden niets anders meer dan sluikstorten opruimen, gewoon omdat veel mensen met hun afval geen blijf wisten”, besluit Michiels.