Condooms of zwangerschapstest vergeten kopen? In deze apotheek haal je ze uit automaat Wim De Smet

15 november 2019

16u15 0 Asse Het centrum van Asse heeft voortaan ook een apotheek-automaat. De nieuwe automaat bevindt zich op de Markt van Asse bij apotheek De Witte.

Apotheek De Witte nam zopas zijn intrek in het gloednieuwe gebouw op de Markt, een verhuis van ongeveer 30 meter. Samen met het nieuwe gebouw besliste zaakvoerster en titularis Ann De Witte om meteen ook een automaat te plaatsen. Voortaan kan je dus niet alleen brood, drankjes of fruit uit een automaat maar ook apotheekproducten. “Voor alle duidelijkheid: in de automaat zitten geen geneesmiddelen”, meldt Ann De Witte. “De Belgische wetgever laat dat niet toe. Geen Dafalgan of Nurfen dus. De producten die we aanbieden in de automaat moeten ook vrij van voorschrift zijn.”

Ondanks die beperking bevat de automaat meer dan tweehonderd producten. “Aan de automaat kan je terecht voor tandpasta, kindereten, douchegel, lichaamscrème, een thermometer, condooms, zwangerschapstesten, oordopjes, luizeshampoo of haarvitamines”, vervolgt Ann. “Betalen kan alleen met de kredietkaart of bankkaart.”

De automaat moet een extra service betekenen voor de klanten. “Sommige mensen gebruiken de automaat ook als we open zijn en komen dus niet meer de apotheek binnen”, luidt het. “Maar dat is geen probleem. Dankzij de automaat kunnen we mensen hun geneesmiddelen ook na sluitingstijd komen afhalen.”