Concertreeks ‘De Mèt Duvelt’ sneuvelt door coronacrisis



Wim De Smet

28 april 2020

13u20 0 Asse Het gemeentebestuur van Asse heeft beslist om de concertreeks ‘De Mèt Duvelt’ af te blazen. De reden ligt voor de hand: de coronacrisis.

In juli en augustus organiseert de gemeente Asse iedere vrijdag een concertje op de Markt in Asse. De concerten zijn gratis toegankelijk en tijdens de warme zomermaanden lokken de concerten vaak honderden mensen naar het centrum. Dit jaar zal dat dus niet het geval zijn. “Zowel de concerten van De Mèt Duvelt als de 11 juli-viering hebben we moeten annuleren”, vertelt cultuurschepen Geert Heyvaert (CD&V). “Normaal zijn die concerten ook een feest voor de horecazaken op het marktplein. Maar vandaag hebben we nog geen zicht op de toekomst. Gaan de terrassen mogen openen of niet? Het was onbegonnen werk om alles nog voor te bereiden.”

Over de Hopduvelfeesten, die in september plaatsvinden, is nog geen beslissing genomen.