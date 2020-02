Chris Lanssens (25) legt eed af als nieuw gemeenteraadslid Wim De Smet

18 februari 2020

09u20 0 Asse Chris Lanssens (25) uit Zellik legde maandagavond de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor CD&V.

Lanssens volgt in de gemeenteraad Liesje Wermoes op die vorige maand al bekend maakte dat ze een punt zet achter haar politiek engagement.

Chris Lanssens is naast gemeenteraadslid ook voorzitter van Jong CD&V Asse. De man keerde zopas terug van een wereldreis. De voorbije jaren was hij ook actief als hoofdleider van Chiro Zellik en in het bestuur van jeugdhuis Time Out.

Bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen stond Lanssens op de zesde plaats van de CD&V-lijst. Hij behaalde 239 voorkeurstemmen en werd eerste opvolger.