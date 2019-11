Chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale vieren 20ste verjaardag WDS

27 november 2019

10u15 0 Asse De Minder Mobielen Centrale (MMC) van het OCMW van Asse vierde zopas zijn twintigste verjaardag. De organisatie telt vandaag twintig chauffeurs.

De Minder Mobielen Centrale werd in 1999 opgestart met een kleine groepje vrijwilligers. “Op vrijwillige basis rijden ze rond met inwoners van Asse die aan de voorwaarden voldoen op basis van mobiliteit en maximum inkomen”, meldt schepen Emiel Saerens (N-VA), bevoegd voor sociaal beleid. “Een ritje naar de kapper, de dokter of de winkel, het kan allemaal. Zes dagen op zeven staan onze chauffeurs paraat. Vorig jaar reden ze samen maar liefst 105.000 km voor de MMC.”

“De vrijwilligers zijn meer dan alleen maar chauffeurs”, vervolgt Saerens. “Ze hebben een gouden hart, een luisterend oor en zijn een steunpilaar voor onze leden. Daarom hebben we hen uitgenodigd voor een spetterend verjaardagsfeest.”

Wie zelf chauffeur wil worden, kan het team van MMC versterken. Je neemt dan best contact op met vrijwilligerscoördinator Annelies Couck via annelies.couck@asse.be of 02/452.80.67.