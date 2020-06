Centrum van Asse wordt autoluw tijdens zomer: Kattestraat, Hofveld en deel van Muurveld worden afgesloten



Wim De Smet

26 juni 2020

10u45 0 Asse Het gemeentebestuur van Asse maakt het centrum autoluw tijdens de zomermaanden. Enkele kruispunten worden aangepast zodat er meer ruimte vrij komt voor terrasjes en er een veiliger situatie wordt gecreëerd voor fietsers en voetgangers.

De gewijzigde verkeerssituatie komt er na overleg met de bewoners van het Muurveld, de Bloklaan en het Hofveld. “De maatregelen worden vanaf 1 juli van toepassing en duren tot en met 30 september”, meldt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “We kiezen er bewust voor om deze situatie tot einde september te handhaven. Zo motiveren we ouders en kinderen om de fiets te gebruiken bij de start van het nieuwe schooljaar.”

De volgende straten en kruispunten worden aangepakt:

- De Kattestraat wordt afgesloten voor inkomend en uitgaand verkeer. De parking Hopmarkt blijft bereikbaar via de Vronemeers. Inwoners kunnen wel nog hun garage bereiken.

- Het Muurveld wordt tussen de Bloklaan en de Arsenaalstraat afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

- Zowel de parking Hopmarkt als het Gemeenteplein zijn alleen nog bereikbaar via Boekfos en Vronemeers.

- Het Hofveld wordt afgesloten ter hoogte van het OLV-ziekenhuis zodat het doorgaand verkeer er geweerd wordt. Bezoekers voor het ziekenhuis worden naar de gratis Boekfosparking gestuurd.

- Het kruispunt van de Nieuwstraat en de Kerkstraat wordt eenrichtingsverkeer. Automobilisten kunnen vanaf de parking aan de kerk niet meer verlaten via de Nieuwstraat maar moeten dat doen via de Sint-Martinusstraat.

- In de De Vironstraat mogen alleen nog bewoners, gebruikers van een garage of leveranciers met de wagen doorrijden.

“We gaan er voor zorgen dat de automobilisten vanaf 1 juli duidelijk afgeleid worden naar de parkings op het Gemeenteplein, het Kerkplein, de Hopmarkt, Koensborre en Prieelstraat”, vervolgt Van Elsen. “Dat zijn de parkings waar je tot einde augustus gratis kan parkeren mét parkeerschijf. We willen dat iedere gebruiker de parkings makkelijk kan bereiken.”

De nieuwe ingrepen zijn ook belangrijk voor de fietsers. “Samen met de nieuwe maatregelen gaan we ook een nieuw infobord ontwikkelen voor fietsstraten”, vervolgt de burgemeester. “De maximum toegelaten snelheid in fietsstraten bedraagt 30 kilometer per uur. Auto’s mogen de fietser niet inhalen.”

Vanaf 1 juli geldt in het centrum van Asse ook een tonnageverbod. In een latere fase wordt het tonnageverbod ook uitgebreid naar de andere delen van de gemeente.