Centrale parking langs Brusselsesteenweg in Zellik krijgt betalend parkeren Wim De Smet

18 december 2019

14u30 0 Asse Op de centrale parking langs de Brusselsesteenweg in Zellik wordt vanaf 1 juli betalend parkeren ingevoerd. De maatregel moet extra parkeerplaatsen creëren.

“De centrale parking staat elke dag vol met geparkeerde wagens en er gebeuren ook veel overtredingen”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “Momenteel is hier een blauwe zone van kracht zodat automobilisten er twee uur mogen parkeren. Maar we merken dat veel mensen hun wagen er ook een hele dag laten staan. Dat was nooit de bedoeling. Daarom voeren we betalend parkeren in maar er zullen tegelijk ook shop-and-goplaatsen worden ingericht. Wie snel een boodschap wil doen, kan de wagen daar gratis een halfuurtje parkeren.”

Wie toch langer wil parkeren, kan volgens Van Elsen nog altijd terecht op de grote parking die zich honderd meter verderop bevindt. “Die parking blijft gratis, zelfs zonder parkeerschijf”, aldus de burgemeester.

De nieuwe maatregelen zijn niet naar de zin van oppositiepartij Zellik-Relegem-Volk. “De gemeente gaat akkoord met de komst van een nieuw grootwarenhuis, inclusief een gratis ondergrondse parking, maar de klanten van de lokale handelaars zullen nu plots moeten”, zegt Erik Beunckens. “Deze maatregel is dus niet goed voor de plaatselijke middenstand. Bovendien wordt het parkeerprobleem in Zellik er ook niet mee opgelost. De grote hoeveelheid voertuigen gaat niet in rook opgaan. We hebben in Zellik nood aan andere ingrepen. We moeten eerst grote parkings hebben aan de rand van het dorp. En door eenrichtingsverkeer in te voeren, kunnen we ook het aantal parkeerplaatsen verhogen.”