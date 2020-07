CC Asse en theatergezelschap zoeken straten als decor voor openluchtvoorstelling



Wim De Smet

22 juli 2020

12u00 0 Asse Cultuurcentrum Asse en het theatergezelschap Max Last zoeken straten die op zaterdag 26 september gebruikt kunnen worden voor de openluchttentoonstelling ‘Van raam tot raam, veel gelach en één traan’.

‘Als de mensen niet naar het cultuurcentrum kunnen komen, dan komen wij wel tot bij hen thuis!’ Dat is wat het gezelschap Max Last van plan is: een theaterproject met je straat, plein of buurt als decor. En de inwoners, het publiek, dat veilig vanuit zijn vensterraam of deuropening kan genieten van live acteerwerk.

De acteurs spelen scènes afwisselend voor een deel van de straat en korte stukjes deur per deur of per groepje buren. De acteursploeg wandelt, het publiek blijft netjes in zijn kot.

Max Last wil met een verbindend verhaal de straat, buurt of plein verrassen en ontroeren. Niet virtueel maar reëel, met live-acteurs, zangers, dansers, ...

De cast van Max Last bestaat uit Jonas Van Thielen (Tegen De Sterren Op, Ten Oorlog), Matthias Van de Brul, Martje Ceulemans, Elsa Van Dijk en Koen Monserez (Niet schieten, Cordon).

Wie zijn of haar straat wil nomineren, kan een mailtje sturen naar joeri@ccasse.be.