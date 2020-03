Carnaval in Asse: stoet vertrekt zondag om 14.30 uur, centrum afgesloten voor verkeer Wim De Smet

04 maart 2020

15u00 4 Asse Nu zondag is het carnaval in Asse. De jaarlijkse stoet vertrekt om 14.30 uur aan de Boekfos. Van 14.30 tot 18 uur is het centrum afgesloten voor alle verkeer.

Voor de vorming van de publiciteitskaravaan wordt de Parklaan (van Boekfos tot aan de rotonde) en een deel van de Pastinakenstraat (tussen rotonde en Witteramsdal) als opstelplaats voorbehouden. De praalstoet zelf wordt opgesteld in de Boekfos en het Muurveld. Al deze straten worden vanaf 13 uur afgesloten voor doorgaand verkeer.

Van 11 tot 18 uur geldt er zondag ook een volledig of gedeeltelijk parkeerverbod in de straten van het parcours. Dat zijn het Muurveld, de Boekfos, de Parklaan, de Weversstraat, het Gemeenteplein, de Steenweg, Kalkoven, de Godfried Kurthstraat, Koensborre, de Nieuwstraat, het Muurveld, de Bloklaan, de straten rond de kerk en de Markt. Ook de parking van de Boekfos blijft afgesloten, net als de parkings Gildehof, Nieuwstraat, Koensborre en Kerkplein.

Het verkeer tussen Aalst en Brussel volgt een omleiding via Asse-ter-Heide en Asbeek om via de E40 richting hoofdstad te rijden. Wie vanuit Brussel komt moet omrijden via de ringweg N9K, Huinegem, de Gasthuisstraat, de Tuinwijk, Bremt, Marlier en Prieelstraat om uiteindelijk via de Oude Dendermondsebaan de N47 te bereiken. De bussen van De Lijn volgen vanaf 14.15 uur ook een omleiding.