Cafés en bars in Asse moeten om 23 uur dicht Wim De Smet

29 september 2020

11u05 5 Asse Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) van Asse vaardigt een politiebesluit uit waarbij alle cafés en bars ten laatste om 23 uur de deuren moeten sluiten. Voor restaurants geldt het sluitingsuur niet.

“Het aantal besmettingen met het coronavirus gaat in stijgende lijn”, meldt Van Elsen. “De situatie is het meest verontrustend in het Brussels Gewest, en in de provincies Luik, Waals-Brabant, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Henegouwen, waar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners boven de 100 ligt. Voor Vlaams-Brabant is dit volgens de laatste gegevens gemiddeld 112 besmettingen per 100.000 inwoners, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 280 per 100.000 inwoners.”

Twee dagen geleden kondigde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al een gelijkaardige maatregel aan. Ook in Vilvoorde moet de horeca om 23 uur dicht. “De maatregelen moeten het aantal corona-besmetting beperken”, vervolgt Van Elsen. “De gouverneur had eerder al aan de burgemeesters in de rand gevraagd omdat gevreesd werd dat veel Brusselse horecaklanten zich zouden verplaatsen naar de rand.”

Voor de cafébazen is de maatregel slecht nieuws. “Ik vind dit spijtig want zo los je het probleem volgens mij niet op”, zegt Kris De Nijs van café Cafka. “Als het terras vol zit met mensen, moeten wij dan om 22.30 uur al zeggen dat we het laatste rondje schenken? In dat geval gaan veel mensen gewoon bij elkaar thuis verder feest vieren of pintjes drinken.”

Volgens Kris werden de covid-maatregelen in Asse ook goed nageleefd. “In Brussel gaat het ferm mis, dat klopt, maar hier in Asse houden de meeste mensen zich heel goed aan de regeltjes”, weet hij. “Het is trouwens heel eigenaardig dat de sluiting alleen voor cafés geldt en niet voor restaurants. Ik vrees dat de gemeente een beetje snel heeft willen handelen. Men had beter even afgewacht of er problemen ontstonden. In dat geval had men nog altijd kunnen ingrijpen.”

Het politiebesluit treedt vandaag in werking en blijft alvast tot 20 oktober van kracht.