Cafébazen van De Kerkuil schenken enveloppe aan palliatieve afdeling van OLV-ziekenhuis Wim De Smet

13 december 2019

13u30 0 Asse De zaakvoerders van café De Kerkuil in Asse overhandigden zopas een enveloppe met 275 euro aan de afdeling palliatieve zorgen van het OLV-ziekenhuis. Zowel de cafébazen als de vaste stamgasten hielden eerder ook al vrijwillig de bar open van het Roparun-event.

Mireille Jacobs (51) en Herman Horlait (57) werden vorig jaar door de directie van het OLV gevraagd om mee te werken aan het Roparundorp. “Het tracé van de Roparun loopt ieder jaar dwars door Asse”, zegt woordvoerder Chris Van Raemdonck van OLV. “De Roparun-stichting schonk ons enkele jaren geleden al eens 90.000 euro voor de werking van onze palliatieve afdeling. Daarom wilden we ons engageren om de Roparun tot een feest te laten uitgroeien.”

Het ziekenhuis bouwt daarom ieder jaar een Roparun-dorp op het Kerkplein. De deelnemers van de Roparun worden er enthousiast aangemoedigd en alle bezoekers kunnen er genieten van een hapje of een drankje. “Maar het vinden van vrijwilligers werd te moeilijk omdat Roparun altijd plaats heeft in het pinksterweekend”, vervolgt Chris. “Daarom hebben we de bazen van café De Kerkuil gevraagd of zij ons niet konden helpen. Mireille en Herman waren meteen akkoord en ook hun vaste klanten hielpen onmiddellijk mee.”

Naast het vrijwilligerswerk tijdens het pinksterweekend overhandigden de cafébazen nu ook nog eens een sommetje geld. “De Roparun is een tof evenement en de palliatieve afdeling is een mooi initiatief”, vertelt Herman. “Daarom hebben we beslist om 275 euro over te maken. Dat geld is intussen al goed besteed want blijkbaar heeft men er een stel plooitafels en stoelen mee gekocht.”