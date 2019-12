Cafébazen, tel de peuken voor uw deur (want als het er te veel zijn, volgt een boete) Wim De Smet

17 december 2019

13u45 332 Asse Cafébazen, opgelet! In de Vlaamse rand rond Brussel zijn controleurs op stap die het aantal sigarettenpeuken optellen die voor de ingang van het café liggen. Cafés met een gortig aantal peuken voor de deur, riskeren een GAS-boete.

De ‘peukencampagne’ is een initiatief van de afvalintercommunale Intradura die actief is in negentien gemeenten ten westen van Brussel. Intradura controleert de ingangen van 280 cafés. De vaststellingen gebeuren door jobstudenten. Iedere cafébaas krijgt na de controle een brief in de bus waarop onder meer te lezen staat hoeveel peuken er aan de ingangsdeur lagen, hoeveel er op het terras of de stoep naast de deur lagen en hoeveel er in het rioolputje werden gemikt. “Vorig jaar al hebben we 12.000 pocket-asbakjes uitgedeeld om de rokers aan te moedigen om hun peuk niet meer op de grond te gooien”, zegt woordvoerster Inge D’Hoe van Intradura. “En nu lanceren we dus een peukenmeting. Een eerste meting is al achter de rug. Nadien kregen de cafés affiches om rokers aan te sporen hun peuk in de asbak te droppen. En we hebben de horecamensen ook gevraagd om een asbak buiten te plaatsen. Nu zijn we een tweede meting gestart om te checken of de situatie verbeterd is.”

20 meter voorbij toegangsdeur

De cafébazen zijn niet opgezet met de metingen. In Asse kregen de cafébazen hun ‘peukenrapport’ al in de bus. In café ’t Wit Paard in Kobbegem ‘ontdekte’ de controleur veertien peuken op het terras naast de deur. Aan een café in het centrum van Asse werden dan weer twee peuken aangetroffen voor de deur en achttien andere exemplaren in het rioolputje dat twintig meter voorbij de toegangsdeur ligt. En in de De Vironstraat werden twee peuken aangetroffen naast de deur van ’t Fijn Moment. “En daarnaast werden nog eens acht peuken gevonden in en rond het rioolputje in de straat”, vertelt cafébazin Carla Wettinck (51) van ’t Fijn Moment. “Eigenlijk scoor ik dus nog vrij goed (lacht). Maar nu serieus, het is toch wel straf dat wij, als horeca-mensen, een gas-boete riskeren omdat sommige mensen hun sigaret niet in de asbak gooien. Ik rook zelf ook graag een sigaret, maar ik gebruik de pocket-asbak en gooi mijn peuken nooit op de grond. En als ik klanten of voorbijgangers dat zie doen, dan wijs ik hen meteen op de aanwezigheid van de asbakken op het terras.”

Komt dit zelfs wel van mijn klanten?

Volgens Carla Wettinck is het onmogelijk te controleren of de peuken in de straat of op de stoep ook afkomstig zijn van haar klanten. “Mijn café sluit elke dag om 19 uur. Als hier nadien nog café- of fuifgangers rondlopen en ze gooien hun peuk weg voor mijn deur, moet ik daarvoor dan gestraft worden? Dat is toch echt niet ernstig meer?”

Carla Wettinck wil dat de gemeente meer vuilnisbakjes plaatst, met daarbovenop een asbak. “Als je de rokers de kans geeft om hun sigaret op een milieuvriendelijke manier te doven, dan zullen ze dat ook wel doen. Maar nu zie je nergens een vuilnisbak of asbak. Dan gooien de meesten die peuk inderdaad op de grond.”

Oppositieraadslid Danny Van Hemelrijck (Anders) kaartte de peukencontroles al aan op de gemeenteraad. “Horecabazen mogen niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat anderen uitsteken”, meent hij. “En dat men zelfs tot in de rioolputjes gaat zoeken naar peuken, is toch een beetje overdreven.”