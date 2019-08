Burgerhuis (Asse) **** Michiel Elinckx

19 augustus 2019

11u42 0 Asse In deze reeks zijn er al heel wat quality burgerrestaurants de revue gepasseerd. Onze eerlijk oordeel? Het Burgerhuis in Asse is het beste wat we al voorgeschoteld gekregen hebben.

Pieter De Pauw en Sarah Cardon zijn de bezielers achter het Burgerhuis. Naast de vestiging in Asse opende het duo onlangs een nieuw Burgerhuis op de Grote Markt van Dendermonde. Het concept is simpel: kwaliteitsvolle hamburgers, gecombineerd met heerlijke side dishes. Het vlees komt ook van de vermaarde vleesleverancier Hendrik Dierendonck.

Voorgerecht

Bij onze entree spreekt het interieur meteen aan. Stijlvolle inrichting. Een beetje donker, maar dat maakt het extra gezellig. Eigenlijk kan je niet echt een voorgerecht krijgen. Het Burgerhuis serveert eerder fingerfoods. Wij kiezen voor een mixed plate (10,70 euro). Op het bord liggen lookbroodjes, sticky ribs, onion rings en chicken nuggets. Niet de haute cuisine, maar alles wel degelijk gemaakt. Iederéén eet dit graag. Ook over de bediening kunnen we geen kwaad woord zeggen. De juffrouw die ons bediende was vriendelijk en attent. Meer moet dat niet zijn.

Hoofdgerecht

Maar we zijn natuurlijk voor de hamburgers gekomen. Mijn tafelgenote de Ai Caramba-burger (11,20 euro), een rundsburger met guacamole, zure room, tomaat, ijsbergsla, cheddar en jalapeños. Een fantastische combinatie. Je ziet meteen dat het vlees van goede kwaliteit is. Als we dan toch een minpuntje moeten zeggen? Er mocht misschien iets meer guacamole op de burger. Maar dat is slechts een detail, want voor het overige was dit een voltreffer. Ik kies voor de Delisioso (11,80 euro), een hamburger met gegrilde groenten, mozzarella, rode wijn aioli, pastrami en rucola. Wie eens langsgaat, mag deze burger gerust bestellen. De mozzarella en rode wijn aioli zorgen voor de pit, het vlees is héérlijk mals. Gewoon top! Naast de hamburger kan je side dishes kiezen. Wij kozen voor frietjes, een koolsalade en aardappel in schil. De frietjes zijn gemaakt à la Belge - volgens de regels van de kunst. De appels en rozijnen zorgen voor pit in de koolsalade. De aardappel in schil was wel lekker, maar het sausje mocht iets nadrukkelijker aanwezig zijn.

Dessert

Bij een hamburgerrestaurant denk je niet meteen aan een dessert, maar in het Burgerhuis moet je dit zeker niet laten voorbijgaan. Ik kies voor een NY Cheesecake (6,90 euro). De cheesecake wordt vergezeld van gezouten karamelsaus, banaan en fleur de sel. Een bom van een dessert, die redelijk zwaar valt na een giga-hamburger, maar o zo lekker. Als je vol zit, maar toch nog van de cheesecake wilt eten, dan weet je dat het goed is.

Conclusie

Het Burgerhuis is echt wel aanrader. Het is niet toevallig dat ze uitbreiden naar andere oorden, want dit concept slaat gewoon aan. Uitstekende keuken, aangename bediening en een mooi interieur. Onze eindafrekening? 80 euro, en daarvoor gaan we rollend naar buiten. Het hoeft niet altijd duur te zijn om uitstekend te gaan eten.

Eten: 8,5/10 - Comfort: 8/10 - Bediening: 8/10

Voorgerecht: 4,20-10,70 euro

Hoofdgerecht: 9,80-12,20 euro

Dessert: 5-7 euro

Info

Adres: Nieuwstraat 21, 1730 Asse

Telefoon: 0477 57 16 24

Openingsuren

Donderdag tot en met maandag: 17.30 uur - 21 uur

Dinsdag en woensdag gesloten