Burgemeester wil terrassen voor horeca laten uitbreiden op openbaar domein



Wim De Smet

05 juni 2020

16u45 0 Asse Burgemeester Koen Van Elsen wil dat cafés en restaurants hun terras kunnen uitbreiden op openbare ruimte. Maandag wordt daarover meer duidelijkheid verschaft, na het veiligheidsoverleg in het college.

Vanaf maandag mogen cafés en restaurants weer de deuren openen, maar de uitbaters moeten wel rekening houden met enkele veiligheidsmaatregelen. Zo moet er voldoende afstand bewaard worden tussen de klanten én de tafeltjes. Aan de toog zitten is niet toegestaan, dus moeten de horecabazen mogelijk extra tafeltjes voorzien. “Ik ben alleszins een voorstander van het vergroten van de terrassen”, zegt Van Elsen. “Op de Markt, waar verschillende horecazaken zijn, is dat niet zo moeilijk. Maar we willen ook andere horecazaken die mogelijkheid bieden.”

De burgemeester wil daarom op sommige pleinen het aantal parkeerplaatsen tijdelijk terugdringen om een terras te vergroten of te creëren. “Ik denk bijvoorbeeld aan de Huinegem of het Kerkplein”, luidt het. “Daar hebben we de ruimte om terrassen te laten uitbreiden. Er zullen uiteraard ook plaatsen zijn waar zo’n uitbreiding niet mogelijk is. We gaan de horeca bevragen en tegen maandag willen we een overzicht maken van plaatsen waar die terrassen kunnen gerealiseerd worden.”