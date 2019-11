Burgemeester wil meer GAS-boetes voor automobilisten die zich op voet- of fietspad parkeren WDS

20 november 2019

15u35 0 Asse In Asse werden vorig jaar 2.287 GAS-boetes uitgeschreven. Dit jaar staat de teller al op 1.556 GAS-boetes. Automobilisten die hun wagen op een voet- of fietspad parkeren, moeten extra opletten.

Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) deelde de cijfers mee tijdens de jongste gemeenteraad. Hij wil dat er in de toekomst ook sneller een boete komt voor automobilisten die met hun wagen het openbaar domein bezetten. “De meeste GAS-boetes worden uitgeschreven voor verkeersinbreuken”, weet Van Elsen. “Het gaat dan vooral om automobilisten die parkeren of stilstaan op voet- of fietspaden. Maar ook puincontainers of verhuiswagens die zonder vergunning de openbare weg innemen, horen daar bij. Van de 1.556 GAS-boetes die in 2019 werden uitgeschreven, gaan er meer dan 1.500 naar verkeersinbreuken. De overige boetes zijn voor bijvoorbeeld milieudelicten.”

Van Elsen wil dat er in de toekomst nog strenger wordt opgetreden. “Ons gaat het niet om de opbrengst van die boetes, nee, wij willen een mentaliteitswijziging bij de mensen”, luidt het. “We maken er echt een actiepunt van.”