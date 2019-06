Buizerd valt lopers op Finse piste aan: gemeente plaatst waarschuwingsbordjes Wim De Smet

11 juni 2019

13u05 8 Asse De milieudienst van de gemeente Asse waarschuwt gebruikers van de Finse piste voor een mogelijke aanval van een buizerd. De voorbije week viel de roofvogel drie joggers aan op de piste. “Het gaat om schijnaanvallen maar die kunnen zeer bedreigend overkomen”, luidt het.

De Finse piste bevindt zich op het voormalige Asphaltco-domein langs de ringweg in Asse en het loopparcours strekt zich uit tot vlakbij het natuurgebied Waarbeek. Een koppel buizerds heeft in een van de aanpalende bosjes een nest met jongen zitten. En daardoor gedraagt de roofvogel zich zeer territoriaal. Het gemeentebestuur liet vanochtend speciale bordjes plaatsen die de lopers moeten waarschuwen voor de agressieve buizerd. “We willen de mensen zo de juiste informatie verschaffen”, meldt milieuambtenaar Ben Michiels. “Als de vogel een schijnaanval uitvoert, raden we iedereen aan om lawaai te maken en met de armen te zwaaien. Dat volstaat meestal om het dier te verjagen. Want voor veel mensen is het echt wel schrikken als zo’n buizerd hen belaagt.”

Volgens vogelkenner Patrick Versonnen van Natuurpunt Asse gebeurt het wel vaker dat buizerds een schijnaanval uitvoeren. “En die schurken vallen altijd langs achter aan zodat een aanval altijd onverwacht komt”, luidt het. “Vorige week is in buurgemeente Ternat nog iemand het slachtoffer geworden. De buizerd raakte de voorbijganger zijn hoofd en die liep enkele schrammen op. Ernstige verwondingen zijn uitgesloten, maar voor veel mensen is zo’n aanval echt wel traumatiserend. Maar in 98 procent van de gevallen gaat het om een schijnaanval.”

Paniek of schrik is helemaal niet nodig, verzekert men bij Natuurpunt. “Zeker als je in groepjes gaat lopen op de Finse piste, gaat de buizerd niet komen”, zegt Versonnen. “Hij richt zich vooral op eenzame lopers. Die gaat hij eerst rustig bestuderen om ze vervolgens eens goed te laten schrikken. Een buizend heeft een spanwijdte van anderhalve meter. Dat is dus geen klein beest meer.”

Dat er meer meldingen van agressieve buizerds binnenlopen, is ook niet abnormaal. “Een buizerd was vroeger een zeldzame vogel terwijl er nu meer dan vijfduizend broedparen in Vlaanderen geteld zijn”, vervolgt Patrick Versonnen. “Dat betekent dat in zowat elk bosje wel een koppel buizerds te vinden is. De dieren zijn goed beschermd waardoor hun aantal is toegenomen. Vroeger werd zo’n buizerd als vijand aanzien en vaak genadeloos neergeschoten. Dat gebeurt nu nog wel eens, maar niet meer zo vaak. Alle roofvogels, ook slechtvalken, zijn daardoor in populatie toegenomen.”