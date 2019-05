Brouwer Hugo Mertens stelt nieuw bier voor: een Koperen Markies die even licht is als een pintje WDS

22 mei 2019

16u35 4 Asse Bierbrouwer Hugo Mertens uit Asse lanceert dit weekend een nieuwe Koperen Markies. Het nieuwe blonde biertje heeft een lager alcoholgehalte maar bevat wel 8 verschillende soorten mout en drie soorten hop.

Hugo Mertens is de brouwer van de degustatiebieren met de naam De Koperen Markies. Eerder presenteerde hij al een tripel en twee blonde verwanten met een alcoholpercentage van 8 procent. “Maar veel mensen vroegen mij om een lichter bier te maken”, vertelt Hugo. “Een pilsbier bevat ongeveer 5 procent alcohol maar vaak smaakt het waterig en dun. Daarom heb ik voor mijn nieuwe bier 8 moutsoorten en 3 hopsoorten uitgekozen. De hop werd in de regio geplukt. Het gaat om Hallertau en Mittelfrüh hop.”

De nieuwe Koperen Markies is even licht als een pintje maar de geur verraadt toetsen van vlierbloem en citrus. “We gaan het bier nu plechtig voorstellen op de Boerenmarkt van zondag in Asse”, vervolgt Hugo Mertens. “Een week later zijn er de Groenstraatfeesten in Asse-ter-Heide en ook hier kan het bier geproefd worden. Uiteraard zijn mijn bieren ook te koop bij heel wat brasserieën in de buurt en bij de lokale drankenhandelaar.”