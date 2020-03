Broertjes van 8 en 6 jaar maken prentenboek om corona bespreekbaar te maken bij leeftijdsgenootjes Wim De Smet

23 maart 2020

15u20 2 Asse Twee broers van 8 en 6 jaar maakten een prentenboek over het leven van dokters en verpleegsters. Hun moeder zoekt nu een uitgever voor het werk.

Aurélie Van Londersele (30) is juf in het zede leerjaar maar ook mama van vier jongens. “Mauro en Matteo, mijn twee oudste zonen, maakten zopas hun eerste prentenboek”, vertelt ze trots. “Het boek heet ‘Blijf in uw jungle’. Mauro, de oudste, schreef het verhaal terwijl zijn broer Matteo de illustraties maakte. Met dit verhaal wou ik hen creatief en nuttig bezighouden maar het werd zoiets moois dat ik het wil delen met iedereen die het wil lezen.”

Aurélie is nu op zoek naar iemand die het boek wil drukken. “De helden in het verhaal zijn, net als in het echte leven, de dokters en verpleegsters”, luidt het. “We dragen het boek dan ook aan hen op, om hen te bedanken. Het verhaal maakt deze bizarre periode ook bespreekbaar voor jonge kinderen. Het boek is dus bruikbaar in scholen, crèches en ziekenhuizen.”