Brieven voor parket en procureur komen terecht in foute brievenbus: “Dit kan niet blijven duren” Wim De Smet

04 maart 2020

08u40 0 Asse Brieven en poststukken die bestemd zijn voor het parket Halle-Vilvoorde komen al twee jaar verkeerd aan op het adres van Stefaan De Bondt in Asse. Hij brengt twee keer per week de poststukken naar het parket, maar Stefaan is die situatie beu. “Ik nam al contact op met de ombudsman en met de postmeester maar de brieven blijven maar komen.”

Stefaan De Bondt woont in de Mazier in Asse, terwijl de parketdiensten en het kantoor van de procureur des konings zich in de Nerviërsstraat, ook in Asse, bevinden. Al twee jaar krijgt de man ongevraagd poststukken voor het parket in zijn bus gedropt. “Meestal gaat het om gewone enveloppes maar soms zitten er ook dikke bundels papieren bij”, vertelt hij. “Stuk voor stuk gaat het om vertrouwelijke documenten, ook processen-verbaal vermoed ik, die bestemd zijn voor de parketdiensten. Maar die brieven blijven hier bij mij maar aankomen. Dat kan niet blijven duren.”

Stefaan nam ook al contact met Bpost. “Ik heb de ombudsman al gecontacteerd”, vertelt hij. “Daar krijg ik te horen dat het probleem zich situeert bij de automatische sortering in het distributiecentrum in Ternat. Ook de postmeester zelf heb ik al gesproken. Telkens beloven ze mij beterschap. En soms gebeurt het wel dat ik enkele dagen geen post krijg. Maar nadien krijg ik telkens weer die brieven voor de procureur en het parket in mijn bus.”

In een poging om het probleem te verhelpen, bracht Stefaan de poststukken ook al eens terug naar het distributiecentrum. “Maar dat haalt niets uit want twee dagen later stopt de postbode diezelfde ingestuurde enveloppen opnieuw in mijn bus. En zo gaat dat nu al twee jaar.”

Bij het parket heeft men weet van het probleem. “Wij weten dat er zich problemen stellen en we nemen dit zeer ernstig”, zegt woordvoerster Carol Vercarre. “We hebben het aangekaart bij de FOD Justitie en bij Bpost. Bpost heeft interne maatregelen genomen, waardoor het probleem zich niet meer zou mogen voordoen.”

Volgens woordvoerster Barbara Van Speybroeck van Bpost kan de foute bedeling snel rechtgezet worden. “Dat is vermoedelijk een fout die gebeurt bij het sorteren”, meldt ze. “We nemen onmiddellijk contact op met de postbode. Dit probleem komt snel in orde.”