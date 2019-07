Brandje aan dak van O.L.V.-ziekenhuis blijft zonder grote gevolgen Tom Vierendeels

12 juli 2019

13u32 0 Asse Het vooralarm van het Medisch Interventieplan is donderdagnacht even van kracht geweest tijdens een brandje bij het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse. Daar ontstond rookontwikkeling in een van de vleugels, maar de hinder bleef uiteindelijk beperkt.

Het personeel van het ziekenhuis merkte rond 23.30 uur zelf de rookontwikkeling op. “Dat was het geval op de derde verdieping van blok H”, zegt woordvoerder Chris Van Raemdonck van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis. “Dat is het deel dat zich aan de kant van de Markt bevindt een de hoek naar de kerk.” De brandweer werd verwittigd. Volgens de lokale politie kwamen ook verschillende ziekenwagen ter plaatse door het opstarten van het Medisch Interventieplan. “Uiteindelijk zou volgens mijn informatie de brandweer enkel nog een controle moeten uitvoeren hebben”, weet Van Raemdonck. “Onze mensen hadden de situatie zelf snel onder controle.” Het is niet duidelijk of de brandweer effectief nog diende na te blussen.

“In het gedeelte waar de rookontwikkeling was zijn momenteel geen verpleegafdelingen”, weet Van Raemdonck. “Voor de patiënten was er dus geen enkele hinder. Zelfs een interne verschuiving of evacuatie was niet nodig.”

Over de oorzaak van de brand is nog geen zekerheid, maar uit goede bron werd vernomen dat die gezocht wordt bij roofingwerken die donderdag aan het dak plaatsvonden. Mogelijk was er dus hierbij nog iets blijven smeulen.