Brand in onbewoonde woning, vuur werd aangestoken Tom Vierendeels

30 augustus 2020

17u26 1 Asse De hulpdiensten rukten zaterdagnacht uit voor een brand in een rijwoning langs de Brusselsesteenweg in Asse. “Het gaat om een onbewoonde woning die deskundig werd aangestoken”, zo zegt het parket.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West en politiezone AMOW werden zaterdagnacht kort na 00.30 uur gealarmeerd voor een brand in een rijwoning langs de drukke steenweg. De brandweerlieden hadden het vuur in een kamer op de eerste verdieping snel onder controle. Binnen werd niemand aangetroffen en het zou ook om een onbewoonde woning gaan die te koop staat. Een aanpalende woning liep ook lichte schade op.

Gezien de omstandigheden en de vaststellingen van de hulpdiensten ter plaatse besliste het parket Halle-Vilvoorde om een branddeskundige ter plaatse te sturen om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Het blijkt inderdaad om brandstichting te gaan, zo laat het parket weten.

Het gaat al om het tweede feit in de gemeente op een week tijd. Enkele dagen geleden werd voor de tweede keer deze zomerperiode al brand gesticht in de leegstaande sporthal Molenbos in Zellik.