Brand in leegstaand kasteeltje: Stationsstraat (N9) afgesloten Wim De Smet

28 september 2019

22u05 4 Asse Een hevige brand in een slaapkamer van het bekende kasteeltje Vander Borght in Asse heeft vanavond flink wat schade aangericht.

Het vuur ontstond even voor 21 uur op de eerste verdieping van het kasteeltje. Om een nog onbekende reden had het linnengoed op een bed vuur gevat. Omwonenden merkten de rook op en alarmeerden de brandweer en de hulpdiensten. Op het moment van de brand was niemand in het gebouw aanwezig. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar de schade in het gebouw is groot. Tijdens het blussen werd de Stationsstraat afgesloten voor alle verkeer. Ook de bussen van De Lijn moesten omrijden.

Het kasteeltje Vander Borght werd in 2007 verbouwd tot een hotel. In het gebouw waren momenteel renovatiewerken aan de gang. De eigenaars willen het hotel verbouwen tot een bed and breakfast.