Brand in hoeve leidt tot ontdekking cannabisplantage: parket blijft mild Wouter Hertogs

12 oktober 2020

16u28 1 Asse Een man die een cannabisplantage had laten bouwen in de hoeve die hij huurde riskeert een werkstraf. Doordat hij stroom aftapte voor zijn plantage brak er brand uit in de hoeve, die gelegen was aan het Ganzenbos. Eandis eist dan ook 13.000 euro.

De 27-jarige verdachte had naar eigen zeggen de hoeve gehuurd omdat hij hoopte die te kunnen uitbaten als manège. “Mijn cliënt had de kosten die hiermee gepaard gingen zwaar onderschat. Hij kampte al snel met financiële problemen en kwam via kennissen in contact gekomen met Nederlanders die hem voorstelden zijn hoeve te gebruiken voor een cannabisplantage”, aldus zijn advocaat. “Hij zou 15.000 euro krijgen per oogst en na twee oogsten zouden ze opnieuw vertrekken.”

Illegaal stroom afgetapt

Het draaide echter anders uit. De man kreeg slechts 2.000 euro omdat een eerste oogst zogezegd mislukt was en toen de tweede oogst naderde, brak er brand uit in de hoeve. Die werd veroorzaakt doordat er illegaal stroom werd afgetapt voor de plantage. Distributiemaatschappij Eandis eiste daarom een schadevergoeding van 13.000 euro voor de elektriciteitsdiefstal. Omdat de verdachte al moest opdraaien voor die som en voor de brandschade aan de hoeve, en nooit betaald was geweest voor de plantages, vorderde het parket geen verbeurdverklaring. “Meneer heeft een blanco strafblad en lijkt zijn leven ook opnieuw op orde te hebben, zodat ik voor deze ene keer mild zal zijn”, klonk het.

Uitspraak op 16 november.