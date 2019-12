BOB-controles tijdens kerstvakantie van start: 5 van 278 bestuurders blaast positief Wim De Smet

23 december 2019

17u25 13 Asse De politie van de zone AMOW voerde het voorbije weekend intensieve controles op het gebruik van alcohol en drugs. De agenten controleerden 278 bestuurders. Vijf van hen bliezen positief.

De actie startte vrijdag in de Prieelstraat in Asse waar 23 bestuurders werden gecontroleerd. Twee bestuurders lieten een ‘alarm’ optekenen en één van hen bleek onder invloed van alcohol. Nadien werd gecontroleerd in de industriezone van Mollem waar één van de 45 gecontroleerde bestuurders positief blies. Op de Gentsesteenweg in Asse werden 28 wagens staande gehouden, maar bleek niemand te veel gedronken. Wel werd een proces-verbaal opgesteld voor een ongeldig verzekeringsbewijs en een ongeldig rijbewijs.

De controles werden op zaterdag voortgezet, onder meer in de Zijp in Wemmel. Van de 126 gecontroleerde bestuurders, had één te veel gedronken. In de Poverstraat in Relegem werden 27 bestuurders gecontroleerd en blies één van hen positief.

Achttien bestuurders werden gecontroleerd in de Droeshoutstraat in Opwijk en één bestuurder had een glaasje op. De drugs- en alcoholcontroles werden afgesloten in de Spiegellaan in Merchtem waar én van de elf gecontroleerde bestuurders positief bleek.

Samen met de start van de BOB-controles hield de politie ook nog eens extra snelheidscontroles op de Brusselsesteenweg in Merchtem, de Klei in Opwijk en de Brusselsesteenweg in Zellik. Op al deze plaatsen samen werden de snelheden van 586 wagens gecontroleerd. Uiteindelijk reden 307 bestuurders sneller dan 50 kilometer per uur. Zij krijgen een boete opgestuurd.