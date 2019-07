Bijna had niet alleen de wagen, maar ook het huis er zo uitgezien Tom Vierendeels

14u04 0 Asse De brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft vrijdagochtend nipt kunnen verhinderen dat een brandende wagen ook een woning in lichterlaaie zette. Het voertuig op de oprit brandde wel volledig uit en ook de woning liep schade op. Het gaat om een technisch defect.

De hulpdiensten werden rond 2.30 uur opgeroepen door de bewoners van een woning in de Lierput in Kobbegem. Ze werden gewekt door het lawaai dat de brand met zich meebracht. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de Mercedes op de oprit in lichterlaaie. De brandweer kon het vuur snel doven, maar de woning zelf liep ook heel wat schade op. Gelukkig kon een overslag nipt vermeden worden. Kwaad opzet lijkt uitgesloten te zijn. Het gaat meer dan waarschijnlijk om een technisch defect, vermoedelijk een kortsluiting.