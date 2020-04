Bibliotheek Asse start afhaalpunt, filiaal in Zellik blijft dicht Wim De Smet

03 april 2020

11u15 0 Asse De bibliotheek van Asse start vanaf maandag 6 april een afhaalpunt. De mensen kunnen dan boeken online reserveren en ze afhalen op afspraak.

In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus blijft de bibliotheek van Asse gesloten, nu al zeker tot zondag 19 april. Dankzij het afhaalpunt kunnen de inwoners nu wel nog een boek lezen. De lezers maken hun keuze op basis van beschikbaarheid in de onlinecatalogus van hoofdbib Asse (als je naast de titel klikt op ‘waar staat het?’, zie je meteen of het item aanwezig is). Deze keuzelijst wordt doorgemaild naar bibliotheek@asse.be. Er kunnen maximaal 5 items per lezerskaart besteld worden.

Als alles klaarligt, contacteert de bib de aanvrager en wordt er een afhaalmoment meegedeeld. Vervolgens wordt het boekenpakket op het afgesproken afhaalmoment op naam klaargelegd door de bibmedewerkers in het inkomsas. Elk pakket wordt voorzien van een uitleenticket.

Tijdslot

E-readers en e-boeken kunnen niet aangevraagd worden. Het is ook niet mogelijk om materialen aan te vragen uit een andere bibliotheek. Om wachtrijen te vermijden, wordt er gewerkt met een tijdslot.

De uitleentermijn van alle materialen is automatisch verlengd met de duur van de gedwongen sluiting. De boeteberekeningen voor materialen die al binnen moesten zijn, worden tijdelijk stopgezet.

De bib zelf en de toiletten in de foyer blijven gesloten. Ook de bib van Zellik blijft gesloten.

Wie hulp nodig heeft bij plaatsen van de online-aanvraag kan de bib contacteren op weekdagen tussen 9 en 13 uur op 02/452.56.34.