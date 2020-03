Bewoners van rustoord kunnen verzoeknummers kiezen op ‘Warmste Radio’ Wim De Smet

20 maart 2020

11u50 0 Asse In het woonzorgcentrum Hingeheem in Asse starten vrijwilligers de ‘Warmste Radio’ op. Familie en vrienden kunnen verzoeknummers aanvragen en een boodschap doorgeven.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn alle woonzorgcentra verplicht hun deuren te sluiten voor bezoekers. Daarom herneemt Hingeheem de ‘Warmste Radio’, een initiatief dat eind december deel uitmaakte van de Warmste Week. Bewoners en bezoekers konden toen plaatjes aanvragen voor het goede doel. Omdat het succes zo groot was, besliste de directie om de draaitafels opnieuw boven te halen.

“Vanaf vandaag kunnen de bewoners opnieuw verzoeknummers aanvragen en boodschappen voor elkaar inspreken”, luidt het. “Ook familie en vrienden worden opgeroepen om boodschappen door te sturen voor de bewoners en voor het personeel om zo elkaar een hart onder de riem te steken.”

Elke dag tussen 9.30 en 11.30 uur worden de verzoeknummers gespeeld en de boodschappen voorgelezen. Bewoners luisteren live mee vanuit hun kamer of vanuit de leefruimten via de aanwezige radio’s. Uiteraard is plaatjes aanvragen deze keer volledig kosteloos.