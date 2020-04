Bestuurscoalitie onthutst door kritiek: “In coronatijden is er geen meerderheid en oppositie”



Wim De Smet

06 april 2020

15u00 0 Asse De kritiek van oppositiepartij Anders is bij de bestuurscoalitie van CD&V en N-VA in het verkeerde keelgat geschoten. De oppositie vond dat het bestuur te weinig actie ondernam in het kader van de coronacrisis.

Oppositiepartij Anders stuurde vorige week een persbericht de wereld in waarbij het uitblijven van krachtdadige maatregelen werd gehekeld. “Sinds het afkondigen van de coronamaatregelen, waren wij ervan overtuigd dat de gemeente onze burgers, middenstanders en bedrijven snel ter hulp zou schieten op financieel vlak”, luidde het. “Vooral ook omdat de bestuursmeerderheid vorig jaar een enorme belastingverhoging heeft doorgevoerd. Weerom moeten we vaststellen dat de bestuursmeerderheid achterloopt op de feiten, en uitblinkt in dralen.”

Maar bij CD&V en N-VA pikt men die harde woorden niet. “In de strijd tegen corona bestaat er geen meerderheid en oppositie”, meent schepen voor communicatie Jan De Backer (CD&V). “Wij willen wel degelijk een groot bedrag besteden aan hulp maatregelen naar de bewoners , middenstanders en ondernemers. Maar dat gaan we pas doen als de crisis voorbij is en als we de impact kennen van de crisis en de al genomen maatregelen door de federale en Vlaamse overheid.”

De Backer vraagt de oppositie daarom om sereen te blijven en goed samen te werken. “In plaats van kritiek te spuien verwacht ik ideeën die bijdragen tot het algemeen belang van burgers en ondernemers. De gemeenteraad is er om de gemeente te besturen zoals een raad van bestuur van een bedrijf. Dus laat ons alstublieft stoppen met antipolitiek en deze periode gebruiken om constructief met elkaar te leren omgaan.”