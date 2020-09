Bestelwagen in brand gestoken in Lierput, vorig jaar ook al brandstichting aan andere auto Tom Vierendeels

24 september 2020

16u57 0 Asse In de Lierput in Kobbegem is woensdagnacht een bestelwagen volledig in vlammen opgegaan. Een overslag naar de aanpalende woning kon worden vermeden. Meer dan waarschijnlijk gaat het om brandstichting. Een jaar geleden werd er ook al een auto van het gezin in brand gestoken.

De hulpdiensten werden woensdagnacht kort voor 2 uur opgeroepen voor een brandende bestelwagen in de Lierput in Kobbegem, een deelgemeente van Asse. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kon de vlammen snel meester, maar moest ook aandachtig zijn voor een overslag naar de woning. Zo had het vuur al uitbreiding genomen naar de voortuin van het huis.

Het gaat meer dan waarschijnlijk om brandstichting, maar informatie is daar voorlopig niet over. Ongeveer een jaar geleden werd de personenwagen van de echtgenote van de eigenaar van de bestelwagen ook al in brand gestoken. Toen werd in eerste instantie uitgegaan van een technisch defect, maar een expert van de verzekeringsmaatschappij kon uiteindelijk toch uitmaken dat het om brandstichting ging. Het onderzoek loopt nog.