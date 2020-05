Bestelling van 240.000 mondmaskers geblokkeerd in luchthaven: “Dus verkopen we ze aan spotprijs” WDS/FEL

22 mei 2020

15u15 0 Asse De zaakvoerders van het bedrijf Mac Dental uit Zellik gaan 240.000 mondmaskers verkopen en een deel van de opbrengst aan een goed doel schenken. Het gaat om mondmaskers die momenteel nog vastzitten op de luchthaven in Luik en in ons land werden afgekeurd. “En dat is eigenaardig want in buurland Frankrijk zijn ze wel goedgekeurd”, zegt de zaakvoerder.

Mac Dental levert gespecialiseerd materiaal aan tandartspraktijken in de Benelux. Vorige maand bestelde het bedrijf 240.000 mondmaskers bij een bedrijf in China. Het ging om de bekende FFP2-maskers. “Maar bij aankomst in Luik werden de maskers door de controleurs afgekeurd als FFP2-masker”, vertelt Alex Michiels. “Heel eigenaardig, want in Frankrijk worden diezelfde maskers werd goedgekeurd als FFP2. Maar omdat ze afgekeurd werden als FFP2 in ons land, blijven de mondmaskers momenteel daar staan en kunnen we ze ook niet verdelen onder onze klanten. We hebben daarom een nieuwe leverancier gezocht en gevonden maar intussen blijven we wel met de Chinese maskers zitten. We krijgen ze niet tot bij ons en we kunnen ze voorlopig ook niet verkopen.”

Het bedrijf wil daarom de mondmaskers binnenkort aan een scherpe prijs op de markt brengen. “We gaan ze verkopen aan 20 euro voor 5 stuks”, vervolgt Michiels. “En per mondmasker dat we verkopen, gaan we 1 euro schenken aan een vereniging, een school, een vzw of de plaatselijke chiro-afdeling. Dat mogen de kopers zelf kiezen. Sommige verenigingen hebben het nu toch moeilijk. Zij kunnen het geld goed gebruiken, terwijl wij die maskers toch niet meer verkocht krijgen. Ik blijf er van overtuigd dat het om de oerdegelijke FFP2-maskers gaat, maar als ik de hele voorraad opnieuw moet laten testen, zijn we opnieuw vier weken kwijt. Dat duurt te lang.”

Alex Michiels maakt zich intussen wel zorgen over de aanslepende controles en afhandeling van zijn bestelling uit China. “Dat is al een serieuze calvarietocht geweest”, vertelt hij. “Die mondmaskers zijn betaald en ze werden overgebracht naar België. Maar onze bestelling geraakt niet in ons bedrijf. De transportkosten zijn intussen flink gestegen. Oorspronkelijk zou het transport ons 25.000 euro kosten maar die factuur loopt intussen op tot meer dan 125.000 euro. En die investering blijft ginder in Luik maar liggen, zonder dat wij enige informatie krijgen.”