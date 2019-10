Bergestraat tot begin november afgesloten Tom Vierendeels

29 oktober 2019

14u28 0 Asse De Bergestraat aan het Waalborrepark blijft enkele dagen afgesloten door dringende werken.

Een firma voert in opdracht van het gemeentebestuur een nieuwe rioolaansluiting uit in de Bergestraat ter hoogte van nummer 6. Omdat het om een smalle straat, wordt de volledige weg ingenomen en is doorgaand verkeer niet mogelijk. Dat is nog het geval tot en met 5 november.